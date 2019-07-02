В России созданы первые очки виртуальной реальности для военных

Гарнитуру разработал холдинг «Росэлектроника», входящий в состав госкорпорации «Ростех». По сути, это самые обычные виртуальные очки. Они позволяют военным работать в пространстве с 3D-моделями и фотореалистичными панорамами. Работает гарнитура на отечественном программном обеспечении. Сообщается, что очки могут воссоздавать как полностью виртуальную, так и смешанную и дополненную реальность.

Применять разработку будут при обучении военных. Они смогут оттачивать навыки для дальнейшей работы с настоящей техникой. Программа будет связывать радиосети, в которых работают военнослужащие на реальных станциях, с теми, которые находятся в учебном классе.

Поставки начнутся со следующего года.