В России созданы самостоятельно меняющие цены на товар ценники

Для определения наиболее подходящей цены, новое устройство учитывает множество факторов, влияющих на ценообразование: начиная от спроса на товар, и заканчивая его остатками на складе. Создатели сообщают, что ценники могут заменить целый маркетинговый отдел в небольших сетях магазинов.

Вся информация, которую добывает устройство, обрабатывается в системе по автоматизации деятельности на предприятии (CRM). Причём «умный» ценник может как сам менять цену на товары, так и просто давать рекомендации.

Помимо этого устройство способно определять трафик посетителей магазина, их возраст, пол, траекторию перемещения по залу. Всё это делается благодаря встроенному Wi-Fi модулю.

Ценники сделаны из электронной бумаги. Первые экземпляры уже установлены в одном из магазинов Новосибирска.