В России создают два новых космических корабля для полёта людей на Луну и МКС

Корабли будут запускаться на ракетах тяжёлого класса «Ангара-А5» и сверхтяжёлого — «Енисей». По словам гендиректора предприятия, первый корабль будет использоваться для отработки критических операций взлёта и посадки. Запуск его должен состояться уже в 2023 году.

На втором многоразовом корабле космонавты будут летать к МКС и в «дальний космос». В 2024 году состоится его первый беспилотный полёт, а 2025 — пилотируемый. После того, как корабль пройдёт еще два зачётных запуска, его планируют отправлять в «дальний космос» (вероятно, имеется в виду полёт к Луне).