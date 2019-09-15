В России создают двигатель для космического ядерного буксира

Роскосмос собирается испытать макет двигателя для космического ядерного буксира в 2020 году. Об этом написано в описании проекта на сайте госзакупок.

Роскосмос предлагает контракт на работы по теме «Прикладные инновационные исследования технологий создания ракетных двигателей, двигательных и энергетических установок изделий перспективной ракетно-космической техники и их ключевых элементов (НИР "Форсаж«)». Общая стоимость проекта составляет 525,6 млн рублей.

Как указано в документации, экспериментальное подтверждение работоспособности макета роторного магнитоплазмодинамического двигателя должно состояться не позднее 30 марта 2020 года.

Исполнитель по контракту должен предоставить предложения по проектному облику электроракетного роторного двигателя в составе ядерной энергодвигательной установки межорбитального буксира.