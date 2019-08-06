В России создают «космическую бензоколонку»

В России разрабатывают проект «космической бензоколонки». Об этом рассказало издание «Известия» со ссылкой на источники в Военно-космической академии имени Александра Можайского в Санкт-Петербурге.

В рамках проекта на орбите создадут группировку спутников, которые смогут подзаряжать аппараты в космосе. Роботов-заправщиков преобразуют энергию солнца, а также смогут сбирать отражаемый от поверхности Земли света. Также они смогут подпитываться электричеством по радиоканалам с Земли.

Как полагают эксперты, внедрение такой системы позволит продлить сроки службы спутников различного назначения на орбите в полтора раза и сэкономить до 3 млрд рублей на каждый спасенный аппарат.

Отмечается, что подобных роботов-заправщиков пока не создала ни одна страна мира. Но разработкой технологии параллельно занимаются в американском NASA и компании Илона Маска.