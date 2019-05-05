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В России создают первый бронированный трактор-сапёр

Его изготовят в Челябинске
Специалисты Челябинского тракторного завода (ЧТЗ) разработали новый минный трал, способный обезвреживать противопехотные и противотанковые мины. Его установят на бронированные тракторы Б10М2С и Б12С.

Минный трал проделывает проходы в минных полях, подрывая противопехотные и противотанковые мины. Как сообщает «Ростех», тракторы гораздо манёвреннее танков с минным тралом и экономически выгоднее. Ведь тракторная техника дешевле танковой.

Тракторы-сапёры безопасны для экипажа. Мотор у них расположен спереди, и если трал наедет на взрывное устройство более мощное, чем мина, конструкция трактора убережёт оператора от взрыва.

Опытные образцы трактора начнут изготавливать уже в этом году. «Газета.ру» напоминает, что боевые тракторы уже есть у США, и используются ими в Ираке и Афганистане.

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