В России создают первый бронированный трактор-сапёр

Минный трал проделывает проходы в минных полях, подрывая противопехотные и противотанковые мины. Как сообщает «Ростех», тракторы гораздо манёвреннее танков с минным тралом и экономически выгоднее. Ведь тракторная техника дешевле танковой.

Тракторы-сапёры безопасны для экипажа. Мотор у них расположен спереди, и если трал наедет на взрывное устройство более мощное, чем мина, конструкция трактора убережёт оператора от взрыва.

Опытные образцы трактора начнут изготавливать уже в этом году. «Газета.ру» напоминает, что боевые тракторы уже есть у США, и используются ими в Ираке и Афганистане.