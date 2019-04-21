В России создают ракету, которая будет сбивать дроны

Антидрон разрабатывают в Санкт-Петербурге. Система, действительно, по конструкции похожа на ракету и имеет пропеллер в носовой части. Работает это всё очень просто: антидрон находит цель и бьёт по ней всей своей массой, полностью разрушая беспилотный аппарат.

Предполагается, что система будет использоваться в тех случаях, когда нет возможности открыть огонь по дрону или взорвать его.

«Звезда» отмечает, что модель, показанная в сюжете, может отличаться от финального варианта ракеты (а то мы не догадались). Сейчас система дорабатывается в «Специальном технологическом центре» (СТЦ). Прототип уже прошёл испытания и экспериментальную отработку. Он полностью выполняет все свои задачи.