В России создают робота-космонавта совершеннее человека

Робота назовут «Теледроид», он будет предназначен для работы в открытом космосе. Именно поэтому разработчики уделяют внимание моторике автомата.

«У робота функционал захватов будет выше, чем у человека. Космонавты работают в перчатках, поэтому ограничены в движениях, а робот не ограничен», — пояснил представитель «Андроидной техники».

Он также сообщил, что по мелкой моторике уже есть проработка, но нужно «расставить определённые акценты». Компания сейчас создаёт стендовое оборудование для испытаний всех систем робота.

Ранее представители «Андроидной техники» сообщали журналистам, что внешний вид «Теледроида» будет определён к марту-апрелю 2020 года. В этом же году должна начаться сборка опытных образцов.