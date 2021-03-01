В России создают систему управления компьютером взглядом и «силой мысли»

Кратко о работе учёных пишет «РИА Новости». Такая разработка может помочь парализованным людям. Система учёных будет представлять собой гибрид айтрекера и «интерфейса мозг-компьютер». Первая технология использует камеры для отслеживания взгляда. Вторая будет распознавать мозговые сигналы, которые возникают при мыслительной деятельности. То есть система позволит управлять компьютером «силой мысли».

Пользователю системы нужно будет лишь задержать взгляд на чём-то на экране. Само это действие меняет рисунок мозговых сигналов. Поэтому компьютер сможет распознать намерение «кликнуть».

Учёные уже провели эксперимент с системой. Во время него участники играли в специальную модификацию игры Lines. Игрой управляли посредством задержек взгляда. Однако пока точность определения «намеренности» задержки взгляда у системы недостаточна для внедрения технологии.