В России создают управляемых через интернет подводного робота и беспилотник

Если интернет-соединение невозможно, то комплекс перейдёт в режим работы с радиоканалом и спутниковой связью. От способа управления будет зависеть предельное расстояние между оператором и комплексом.

По словам создателей, проводить подводные съёмки и обследования можно из любой точки земного шара по удалённому доступу. Подобных комплексов в мире ещё нет.

Он состоит из беспилотного катамарана с гидроакустическими приборами и робота-дрона, соединённого с ним кабелем. Робот оборудован фотовидеокамерой и рядом датчиков. Как рассказали в Институте океанологии, комплекс можно применять также для поиска машин, провалившихся под лёд.