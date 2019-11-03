Наука и технологии
Сегодня 17:12
В России сравнили стоимость интернета с ценами в других странах
По словам премьер-министра, интернет в России дешёвый
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что безлимитный интернет в России обходится гражданам в разы дешевле, чем жителям целого ряда развитых государств.
По словам Медведева, более 85% населения России пользуется возможностями, связанными с мобильным интернетом. Что касается безлимитного трафика, то его премьер-министр назвал самым доступным среди развитых государств. В пример он привёл Японию, в которой стоимость интернета в девять раз выше, США (в 14 раз выше) и Республику Корею (в 17 раз выше).
Также Медведев сообщил, что Россия входит в пятёрку стран мира по числу пользователей смартфонов.
Обо всём этом премьер-министр Российской Федерации рассказал на Деловом инвестиционном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).