В России сравнили стоимость интернета с ценами в других странах

По словам Медведева, более 85% населения России пользуется возможностями, связанными с мобильным интернетом. Что касается безлимитного трафика, то его премьер-министр назвал самым доступным среди развитых государств. В пример он привёл Японию, в которой стоимость интернета в девять раз выше, США (в 14 раз выше) и Республику Корею (в 17 раз выше).

Также Медведев сообщил, что Россия входит в пятёрку стран мира по числу пользователей смартфонов.

Обо всём этом премьер-министр Российской Федерации рассказал на Деловом инвестиционном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).