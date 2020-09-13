В России сравнили танки Т-90М и «Армата» на видео

Он рассказывал о технологиях, которые применялись в машинах. По его словам, многие идеи, которые были применены в Т-90М «Прорыв», схожи с идеями, реализованными на «Армате». Это, например, касается многоканальной системы управления огнём.

Тем не менее, между боевыми машинами есть серьёзные различия. Т-90М «Прорыв» — это танк классической компоновки. «Армата» же может похвастаться компоновкой современного уровня.

Телеканал «Звезда» напомнил, что сегодня Т-90М можно назвать самым современным танком в российских Вооружённых силах. Он поступил на вооружение весной 2020 года. В сущности, Т-90М «Прорыв» — это глубоко модернизированная версия основного боевого танка Т-90.