В России стало меньше операторов связи

Стало известно, что в 2021 году отчисления в резерв универсального обслуживания сократились на 0,8%. Этот резерв — специальный фонд, куда все операторы страны должны вносить по 1,2% своей выручки от оказания услуг связи.

Аналитики рассказали, что в прошлом году взносы в фонд сделали 5,3 тысячи операторов. Это меньше, чем в 2020 году — 5,6 тысячи. В Минцифры утверждают, что сокращение связано «с происходящими на рынке конкурентными процессами, из-за которых с него уходят мелкие или не выдержавшие конкуренции операторы, а также операторы, у которых истек срок действия лицензии на оказание услуг».

Эксперты считают, что на телекоммуникационном рынке крупные игроки становятся ещё крупнее. Есть мнение, что рынок уже имеет признаки олигополии: 80% приходится на пять крупнейших игроков».