В России стартовали продажи терминалов запрещённого в стране спутникого Интернета Starlink

Цена вопроса? Немаленькая! Стоимость оборудования начинается от 659 тыс рублей. Но вот подвох — о том, каким образом россияне смогут подключиться к самому спутниковому Интернету, пока никто не говорит.

Суть в том, что сеть Starlink официально недоступна в России. Как и в ряде других стран, включая Беларусь, Афганистан, Венесуэлу, Иран, Китай, Северную Корею, Сирию и Кубу.

Правда, не так давно, в начале 2023-го, Starlink запустила тариф за $200/мес, который позволяет пользоваться спутниковым Интернетом в любой точке Земли, даже в тех странах, где у компании нет официального представительства.

Но есть одно «но». В России использование сети Starlink и Интернета от конкурентов, например, компании OneWeb, может обернуться штрафом.

Это связано с изменениями в Кодексе административных правонарушений, принятыми весной прошлого года.

В общем, в продаже хоть и появилось оборудование для подключения к Starlink, но как и когда с его помощью получить доступ к сети — вопрос остаётся открытым.