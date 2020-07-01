В России стартовало серийное производство конкурента автомата АК-12

А-545 — это 5,45-миллиметровый автомат, пишет издание «РИА Новости». Источники сообщили изданию, что «контракт с Минобороны подписан, ведётся производство». Сколько именно автоматов заказало оборонное ведомство, неизвестно.

Автомат А-545, как и А-762, является продолжением созданного в рамках проекта «Абакан» АЕК-971. К работам над оружием вернулись в 2012 году с целью создать автомат для «Ратника». А-545 и А-762 стали универсальными автоматами, которые любой специалист может настроить под себя. Данное оружие пойдёт в разведывательные подразделения и спецназ.

Стоит отметить, что АК-12 тоже является оружием для «Ратника».