В России стартовало создание двигателя для многоразовой космической ракеты

Именно данная разработка должна стать главным конкурентом многоразовым ракетам от SpaceX, сообщает агентство РИА Новости. Планируется, что в дальнейшем “Крыло-СВ” будет самолично возвращаться на аэродром, используя для этого раскладывающиеся крылья.