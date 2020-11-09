В России стекло превратили в экраны для дополненной реальности

Покрытие представляет собой тонкие плёнки из галогенидных перовскитов, пишет «Популярная механика». Это полупроводниковые материалы, которые имеют выдающиеся оптические и электронные свойства. Учёные добились того, чтобы плёнки из перовскитов пропускали как можно больше света и при этом были способны излучать свет для выведения на поверхность нужной информации.

Исследователи снизили коэффициент отражения, превратив плёнки в метаповерхность. Она иначе взаимодействует со светом. Учёные для этого создали на поверхности плёнки узор из наночастиц.

В итоге получилась высокопропускающая антибликовая метаповерхность с активными свойствами. Теперь исследователи хотят интегрировать разработку в оптоэлектронные устройства.