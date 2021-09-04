В России Telegram и соцсети оштрафуют на миллионы рублей

Как пишет «Интерфакс», с середины августа в суд поступили пять новых протоколов в отношении Facebook, а также по два протокола в отношении Twitter и Telegram. Судебные заседания по ним состоятся 14 сентября.

Компании нарушили часть 2 и часть 4 статьи 13.41 КоАП РФ. Она регулирует неудаление владельцем информационного ресурса в интернете незаконной информации. За это могут наказать штрафом от 800 тысяч до 4 млн рублей, а также штрафом от 3 до 8 млн рублей.

Twitter и Telegram могут оштрафовать до 12 млн рублей, а Facebook — до 28 млн рублей.

Это не в первый раз, когда соцсети наказывают в России. Общая сумма штрафов, полученных Twitter с начала 2021 года, составила более 50 млн рублей, а Facebook — более 60 млн рублей.