В России торпеды сделают точнее и опаснее

Как сообщили журналистам в пресс-службе Ростеха, в который входит НИИ электронных приборов, специалисты смогли увеличить дальность обнаружения торпедой цели и повысить вероятность поражения последней.

Отмечается, что новую систему наведения можно применять в торпедах различного калибра. Она подойдёт для стрельбы и по надводным, и по подводным целям.

В НИИ электронных приборов утверждают, что разработка превосходит по своим параметрам не только отечественные аналоги, но и зарубежные. Кроме того, система компактнее и дешевле прежних.

«Российская газета» сообщает, что за разработку новой системы наведения специалисты получили стипендию президента РФ.