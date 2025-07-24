В России три компании займутся развитием цифровой маркировки импортных товаров

Опубликовано 24 июля 2025, 17:221 мин.
В России три компании займутся развитием цифровой маркировки импортных товаровЧестный знак
Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператор системы «Честный знак», и Ассоциация деловых партнеров в сфере внешнеэкономической деятельности (АДП ВЭД) подписали соглашение о сотрудничестве. Они будут вместе работать над внедрением и поддержкой цифровой маркировки товаров, которые ввозятся в Россию, пишет ТАСС.
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Цель сотрудничества — создать удобную систему поддержки для владельцев таможенных складов и других участников рынка. Планируется упростить процедуры маркировки и объединить цифровые технологии с практическими решениями. В рамках партнерства стороны будут проводить совместные семинары, круглые столы и конференции, а также обмениваться полезными материалами и опытом по маркировке импортных товаров.
Эксперты отметили, что сотрудничество поможет быстрее реагировать на запросы бизнеса и находить решения для сложных ситуаций, например, при маркировке новых видов товаров. Главное — сделать процесс маркировки удобным и понятным для участников рынка.