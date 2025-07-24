В России три компании займутся развитием цифровой маркировки импортных товаров

Цель сотрудничества — создать удобную систему поддержки для владельцев таможенных складов и других участников рынка. Планируется упростить процедуры маркировки и объединить цифровые технологии с практическими решениями. В рамках партнерства стороны будут проводить совместные семинары, круглые столы и конференции, а также обмениваться полезными материалами и опытом по маркировке импортных товаров.

Эксперты отметили, что сотрудничество поможет быстрее реагировать на запросы бизнеса и находить решения для сложных ситуаций, например, при маркировке новых видов товаров. Главное — сделать процесс маркировки удобным и понятным для участников рынка.