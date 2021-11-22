В России трудовой договор разрешили заключать в интернете

Этот закон должен будет упростить поиск работы для соискателей. Они смогут выбирать себе варианты в других регионах и удалённо проходить собеседования.

Подписывать все необходимые бумаги можно будет электронной подписью. Кроме того, станет проще получать государственные, муниципальные, банковские и другие услуги, для которых требуются справки с работы.

Отмечается, что это всё будет применимо только к тем договорам, предусмотренным трудовым законодательством. Работодатель должен будет уведомить сотрудника о переходе на электронный кадровый документооборот. Работник сможет отказаться.

Недавно в России также приняли электронные трудовые книжки. Посмотреть трудовую книжку можно в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда, на портале госуслуг и через приложения этих ресурсов.