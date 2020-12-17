Наука и технологии
Сегодня 18:09
В России у школьников будет вести уроки робот
Уроки робототехники
В детском технопарке «Наукоград» уроки по робототехнике будет вести робот компании Promobot. В него загружены два курса — для детей от 12 лет и для старшеклассников.
«Наукоград» был открыт на базе Московского финансово-юридического университета. Сообщается, что с роботом школьники будут изучать программирование, мехатронику и искусственный интеллект.
Каждый из двух курсов содержит девять практических лабораторных работ. В частности, школьники изучат управление роботом, систему распознавания лиц. Дети даже смогут придумать собственный способ применения сервисного робота.
Сообщается, что копии российского робота Promobot работают сейчас по всему миру — от Бразилии до Китая.
При этом создатели робота думают, что он никогда не заменит учителя полностью. Роботы могут быть только помощниками преподавателей.