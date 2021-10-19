В России участились случаи особого течения COVID-19

«Это не отдельное заболевание, а вариант течения инфекции у разных пациентов. В последнее время участились такие случаи. Они характерны для «дельта»-штамма у детей — желудочно-кишечная форма течения», — заявил врач. Симптомы включают в себя боли, диарею, и другие проблемы с желудочно кишечным трактом.

По его словам, тестирование на COVID-19 в Китае при помощи ректального мазка намного информативнее, чем мазок из носоглотки. Однако в России и европейских странах такой вид тестирования не применяется.

Ранее стали известны результаты исследований, в ходе которых выяснили какая вакцина от COVID-19 лучше всего подходит подросткам 12-15 лет.