В России участились случаи особого течения COVID-19

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В России участились случаи особого течения COVID-19А именно форме «желудочного ковида»
В России стали более распространены случаи «желудочного ковида». Его связывают со штаммом «дельта», пришедшим в нашу страну не так давно. Изменения в течении болезни описал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
«Это не отдельное заболевание, а вариант течения инфекции у разных пациентов. В последнее время участились такие случаи. Они характерны для «дельта»-штамма у детей — желудочно-кишечная форма течения», — заявил врач. Симптомы включают в себя боли, диарею, и другие проблемы с желудочно кишечным трактом.
По его словам, тестирование на COVID-19 в Китае при помощи ректального мазка намного информативнее, чем мазок из носоглотки. Однако в России и европейских странах такой вид тестирования не применяется.
Ранее стали известны результаты исследований, в ходе которых выяснили какая вакцина от COVID-19 лучше всего подходит подросткам 12-15 лет.