В России удалили ресурсы с советами о незаконном пересечении границы

Суд признал незаконной информацию по 11 URL-адресам. На ресурсах были указаны места пересечения российской границы, а также описывались методы «сокрытия таких действий».

Роскомнадзор напомнил, что за незаконное пересечение границы положена уголовная или административная ответственность. Как указало ведомство, закон запрещает распространять информацию об этом.

Напомним, в этом году Роскомнадзор добился удаления информации о способах уклонения от армии с 144 сайтов, 23 ресурса и вовсе заблокировали на территории России. Распространение таких сведений тоже запрещено по закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».