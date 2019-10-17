Наука и технологии
Сегодня 20:23
В России удалили ресурсы с советами о незаконном пересечении границы
По требованию Роскомнадзора
Роскомнадзор сообщил, что YouTube, Livejournal, 2ch и fishki закрыли доступ к материалам о способах незаконного перехода российской границы по требованию ведомства.
Суд признал незаконной информацию по 11 URL-адресам. На ресурсах были указаны места пересечения российской границы, а также описывались методы «сокрытия таких действий».
Роскомнадзор напомнил, что за незаконное пересечение границы положена уголовная или административная ответственность. Как указало ведомство, закон запрещает распространять информацию об этом.
Напомним, в этом году Роскомнадзор добился удаления информации о способах уклонения от армии с 144 сайтов, 23 ресурса и вовсе заблокировали на территории России. Распространение таких сведений тоже запрещено по закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
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