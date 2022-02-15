В России улицы станет очищать робот-беспилотник

В России улицы станет очищать робот-беспилотникТакже он может в тёплое время года стричь газоны
По словам одного из исследователей, новый беспилотный робот оснащён специальной системой. Она позволяет установить определённый алгоритм действий для этого робота в зависимости от поставленной задачи. Например, зимой он может складывать снег в тележку или же кидать его в разные стороны.
По габаритам робот напоминает среднестатистического человека. Высота разработки - примерно 1 метр. Развивать беспилотник может скорость до 5 километров в час, а работать - в течение шести часов без подзарядки.
Самое главное, что нужно сделать - определить для робота рабочую зону. При этом применять беспилотника можно и на аэродромах, складах и пр. Также его можно обучить всем необходимым задачам при работе на предприятии.
Стоимость опытного образца робота будет составлять около 500 тысяч рублей. Серийные же модели будут дешевле.