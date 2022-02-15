Сегодня в 12:50

В России улицы станет очищать робот-беспилотник

Также он может в тёплое время года стричь газоны

Учёные из Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета разработали специального робота для уборки улиц города. Благодаря особой технологии такой робот сможет проводить уборку в любое время года. Подробнее - в материале.