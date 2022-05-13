В России улучшат оснащение наземного комплекса для подготовки пилотов палубной авиации

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В России улучшат оснащение наземного комплекса для подготовки пилотов палубной авиацииТакой же, как на авианосце «Адмирал Кузнецов»
Источник ТАСС сообщил, что расположенный в Саках, в Крыму, Наземный испытательный тренировочный комплекс (авиационный) НИТКА, который ещё называют наземным авианосцем, получит новый телевизионный посадочный комплекс.
НИТКА предназначен для подготовки лётчиков палубной авиации ВМФ России. При этом официальной информации по этому поводу пока нет.
«Комплекс НИТКА в Саках получит новый телевизионный посадочный комплекс, аналогичный тому, который стоит на авианосце "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», — рассказал источник ТАСС.