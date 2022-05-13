Наука и технологии
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В России улучшат оснащение наземного комплекса для подготовки пилотов палубной авиации

Такой же, как на авианосце «Адмирал Кузнецов»
Источник ТАСС сообщил, что расположенный в Саках, в Крыму, Наземный испытательный тренировочный комплекс (авиационный) НИТКА, который ещё называют наземным авианосцем, получит новый телевизионный посадочный комплекс.
В России улучшат оснащение наземного комплекса для подготовки пилотов палубной авиации

НИТКА предназначен для подготовки лётчиков палубной авиации ВМФ России. При этом официальной информации по этому поводу пока нет.

«Комплекс НИТКА в Саках получит новый телевизионный посадочный комплекс, аналогичный тому, который стоит на авианосце "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», — рассказал источник ТАСС.

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