В России улучшат оснащение наземного комплекса для подготовки пилотов палубной авиации

НИТКА предназначен для подготовки лётчиков палубной авиации ВМФ России. При этом официальной информации по этому поводу пока нет.

«Комплекс НИТКА в Саках получит новый телевизионный посадочный комплекс, аналогичный тому, который стоит на авианосце "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», — рассказал источник ТАСС.