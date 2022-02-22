В России улучшат покрытие 4G в пригородах и сельской местности

Как пишет автор канала, снятие ограничений станет возможным благодаря уходу систем аэронавигации на частоты свыше 900 МГц.

Данный диапазон частот — LTE-800 — поддерживается более чем половиной устройств, которые есть у российских абонентов. Его поддержка должна быть во всех новых смартфонах. Если всё получится, каждый оператор сможет использовать по 2х7,4 МГц спектра без ограничений по мощности сигнала.

В России диапазон LTE-800 используется в режиме FDD. Операторам выделено по 7,5 МГц спектра для прямого и по 7,5 МГц спектра для обратного каналов.