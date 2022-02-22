В России улучшат покрытие 4G в пригородах и сельской местности

Наука и технологии
Сегодня в 18:42
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В России улучшат покрытие 4G в пригородах и сельской местностиБлагодаря расширению диапазонов частот
Telegram-канал TDaily сообщил, что в могут снять ограничения на использование частот LTE-800. Это позволит покрывать 4G-сетями значительные пространства, особенно в сельской местности.
Как пишет автор канала, снятие ограничений станет возможным благодаря уходу систем аэронавигации на частоты свыше 900 МГц.
Данный диапазон частот — LTE-800 — поддерживается более чем половиной устройств, которые есть у российских абонентов. Его поддержка должна быть во всех новых смартфонах. Если всё получится, каждый оператор сможет использовать по 2х7,4 МГц спектра без ограничений по мощности сигнала.
В России диапазон LTE-800 используется в режиме FDD. Операторам выделено по 7,5 МГц спектра для прямого и по 7,5 МГц спектра для обратного каналов.
Источник: TDaily