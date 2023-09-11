В России улучшили методику крепления деталей самолётов

Учёные из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали инновационное устройство для более качественной сборки самолётов и ракет. Этот сверлильно-клепальный аппарат, работающий на электродвигателе, отличается от аналогов тем, что он более компактен и проще в управлении. Это устройство способно выполнять как сверление, так и заклёпку с высокой скоростью, что делает процесс более эффективным.

Создатели утверждают, что их разработка обеспечивает высокое качество монтажа различных видов и размеров заклёпок благодаря плавному регулированию усилий и использованию орбитальной клепальной головки. Эти заклёпки создают надёжные соединительные узлы, устойчивые к вибрациям, что делает их ценными в авиационной и ракетной промышленности, где важна надёжность соединений.

Существующие сверлильно-клепальные устройства имеют ряд недостатков, включая сложность в управлении и недостаточное качество работ. Новое устройство призвано решить эти проблемы и увеличить производительность при сборке сложных конструкций, таких как самолёты и ракеты. Это также может помочь России укрепить свою позицию в авиационной промышленности.

ПНИПУ уже получил патент на это устройство, и оно может быть использовано в больших государственных заказах, связанных с авиастроением. Эта разработка проводилась в рамках программы «Приоритет 2030», которая ориентирована на поддержку и развитие российских университетов и научных исследований.