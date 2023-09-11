В России улучшили технологию добычи нефти и газа в Арктике

Учёные из Сибирского федерального университета предложили использовать отечественные нановолокна для улучшения буровых растворов в условиях Арктики и вечной мерзлоты. Это предложение может значительно увеличить эффективность бурения на нефтегазовых месторождениях в таких сложных условиях. Эксперты отмечают, что разработка нефтегазовых месторождений в Арктике требует новых технологических решений из-за сложных геологических и климатических условий.

Сейчас при бурении нефтегазовых скважин на водной основе возникают проблемы, такие как большие потери раствора и разрушение скважин из-за оттаивания мерзлоты. Учёные считают, что буровые растворы на углеводородной основе более подходят для таких условий. Они помогают избежать набухания глинистых отложений и других проблем, что улучшает процесс бурения.

Учёные предлагают добавлять нановолокна оксида алюминия в буровые растворы на углеводородной основе. Это позволит снизить износ оборудования, улучшить откачку выбуренной породы и снизить потери раствора. Такие нановолокна обладают высокой прочностью и стабильностью в дисперсиях. Кроме того, использование нановолокон может снизить воздействие на окружающую среду, так как не потребуется использование токсичных химических реагентов.

Эта технология может быть полезной не только в Арктике, но и в других сложных условиях бурения, таких как сланцевые пласты. Учёные подчёркивают, что исследования в этой области продолжаются, и использование нановолокон оксида алюминия может улучшить эффективность нефтегазовой промышленности.