В России улучшили технологию создания углеродных нанопокрытий

Российские учёные из НИТУ МИСИС разработали простой и экономичный метод создания нанокарбидов, — высокопрочных наноструктур из углерода и металлов. Эти материалы могут использоваться для износостойких покрытий элементов нефтегазовых установок, лопаток, турбин и режущих инструментов. Пресс-служба университета сообщает, что технология кальциетермического восстановления смеси оксидов в присутствии углерода позволяет получать различные карбидные порошки тугоплавких металлов размером от 50 до 1,5 тысяч нанометров.

Разработанная методика значительно удешевляет производство износостойких покрытий на основе наночастиц карбидов, таких металлов, как гафний, тантал, титан, цирконий и ниобий. Эти наноструктуры более устойчивы к механическим нагрузкам и высоким температурам, чем обычные карбиды, и их можно интегрировать в различные композиты и материалы для 3D-печати. Исследователи обнаружили, что такие наночастицы можно быстро и просто получать при температурах 1100–1300 градусов Цельсия.

Полученные нанокарбидами порошки могут использоваться для создания защитных покрытий и производства сверхпрочной керамики методом искрового плазменного спекания. Эта керамика обладает высокой твёрдостью и способностью сопротивляться трещинам при высоких нагрузках и температурных воздействиях. Нанокарбиды также подходят для применения в катализаторах, режущих инструментах и абразивных материалах, а также могут улучшить радиационную стойкость конструкционных элементов ядерных реакторов.