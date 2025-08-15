В России ускорили производство «зелёного» водорода в шесть раз

Принцип работы остался стандартным: в растворе щёлочи под действием электрического тока молекулы воды расщепляются на водород и кислород. Водород формируется на катоде, кислород — на аноде. Магниты и наночастицы создают дополнительные эффекты: спиновую поляризацию и гидродинамическое перемешивание. В обычных реакторах эти процессы идут медленнее и требуют дополнительного механического перемешивания.

Сейчас собранный в лаборатории полупромышленный прототип готов к тестам на реальном производстве. Исследователи самостоятельно синтезировали наночастицы, разработали и напечатали на 3D-принтере детали корпуса, чтобы получить максимально эффективный дизайн.

Учёные ИТМО планируют найти промышленных партнёров и протестировать новый реактор на крупных предприятиях.