В России ускорили производство «зелёного» водорода в шесть раз

В России ускорили производство «зелёного» водорода в шесть разВ ИТМО
Принцип работы остался стандартным: в растворе щёлочи под действием электрического тока молекулы воды расщепляются на водород и кислород. Водород формируется на катоде, кислород — на аноде. Магниты и наночастицы создают дополнительные эффекты: спиновую поляризацию и гидродинамическое перемешивание. В обычных реакторах эти процессы идут медленнее и требуют дополнительного механического перемешивания.
Сейчас собранный в лаборатории полупромышленный прототип готов к тестам на реальном производстве. Исследователи самостоятельно синтезировали наночастицы, разработали и напечатали на 3D-принтере детали корпуса, чтобы получить максимально эффективный дизайн.
Учёные ИТМО планируют найти промышленных партнёров и протестировать новый реактор на крупных предприятиях.