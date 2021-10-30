В России ускорят сборку новейшего истребителя с помощью виртуальной реальности

Наука и технологии
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В России ускорят сборку новейшего истребителя с помощью виртуальной реальностиА точнее, AR
Объединённая авиастроительная корпорация выбрала проект, который поможет ускорить сборку новейшего истребителя пятого поколения Су-57. Он подразумевает использование дополненной реальности (AR).
Проект с дополненной реальностью разработали специалисты филиала компании «Сухой» — Комсомольского-на-Амуре авиационного завода им. Ю.А. Гагарина.
Авторы предложили использовать AR-устройства, чтобы накладывать цифровую модель агрегата на реальный объект. Это позволит визуализировать корректное положение деталей самолёта в процессе его сборки. Благодаря этому сократится длительность сборки.
Кроме того, технология поможет визуализировать контуры окраски при подготовке самолёта к нанесению покрытия.
Сейчас проект испытывают. Пока с помощью технологий дополненной реальности выполняется общетехнический осмотр агрегатов. В будущем технология поможет в процессе сборки и покраски в серийном производстве.
Источник: Объединенная авиастроительная корпорация