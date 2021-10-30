В России ускорят сборку новейшего истребителя с помощью виртуальной реальности

Проект с дополненной реальностью разработали специалисты филиала компании «Сухой» — Комсомольского-на-Амуре авиационного завода им. Ю.А. Гагарина.

Авторы предложили использовать AR-устройства, чтобы накладывать цифровую модель агрегата на реальный объект. Это позволит визуализировать корректное положение деталей самолёта в процессе его сборки. Благодаря этому сократится длительность сборки.

Кроме того, технология поможет визуализировать контуры окраски при подготовке самолёта к нанесению покрытия.

Сейчас проект испытывают. Пока с помощью технологий дополненной реальности выполняется общетехнический осмотр агрегатов. В будущем технология поможет в процессе сборки и покраски в серийном производстве.