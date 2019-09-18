В России установили «умный» пешеходный переход для снижения количества аварий

Переход разработал «ЭР-Телеком Холдинг» совместно с СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга» и СПб ГБУ «Ленсвет». Установлен он по адресу проспект Стачек, 91.

Светотехническое оборудование, используемое в проекте, имеет системы мониторинга и управления на базе Интернета вещей. Контролируется всё с автоматизированного рабочего места диспетчера. Пешехода освещает направленный вертикально световой поток с максимальным коэффициентом цветопередачи. Благодаря этому, водитель может заблаговременно увидеть человека впереди и затормозить.

В пресс-релизе упоминается, что в прошлом году «ЭР-Телеком Холдинг» и «Ленсвет» уже запустили пилотный проект «умного» городского освещения на Васильевском острове в Петербурге.