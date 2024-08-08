В России установят первый памятник видеоигре

В Москве появится первый в России памятник, посвящённый видеоигре. В рамках проекта «Зал славы видеоигр» установят монумент в честь «Тетриса», легендарной игры, созданной советским программистом Алексеем Пажитновым. Выбор в пользу «Тетриса» был сделан в результате народного голосования на включение в «Зал славы». Задача по разработке дизайна памятника вызвала большой интерес и стала одной из самых популярных в конкурсе «Фабрика дизайна 3.0».

«Тетрис» оказал значительное влияние на игровую индустрию, вдохновив множество разработчиков по всему миру. С момента своего создания в 1984 году, игра была портирована на почти все существующие платформы и скачана более 100 миллионов раз. Также «Тетрис» был признан произведением искусства, и его копия хранится в музее МОМА в Нью-Йорке.

В мире уже есть примеры памятников видеоиграм, такие как Зал славы видеоигр в Техасе, статуя орка из Warcraft в Калифорнии и статуя Соника в Осаке. В Москве, в настоящее время, участники «Фабрики дизайна 3.0» разрабатывают дизайн памятника. Конкурс проводится Агентством креативных индустрий и Союзом Дизайнеров России с 2022 года. Презентации дизайн-проектов завершатся 19 августа, после чего будет выбран окончательный макет памятника. Место установки пока не раскрывается.