В России установят роботов для проверки QR-кодов вакцинации

Об этом сообщило издание «РИА Новости» со ссылкой на компанию «Промобот». Это производитель сервисных роботов. Компания представила робота для проверки QR-кодов в ресторанах и общественных местах. Устройство может перемещаться у входа и общаться с посетителями.

Робот имеет сканер для считывания QR-кодов и сканер паспорта. Его программное обеспечение будет интегрировано с сервисом гоcуслуг. Это обеспечит возможность верификации сертификатов и паспортов.

Согласно сообщению «Промобота», такие роботы в ближайшее время появятся в ресторане итальянской кухни The Toy, в сети «Гуси» и в ресторане Amber. В будущем роботов планируют поставлять в аэропорты и учебные заведения.