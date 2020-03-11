В России уточнили список бесплатных для всех сайтов

Среди них социальные сети, мессенджеры, сервисы доставки еды. Кроме того, речь идёт об образовательных и здравоохранительных сервисах. Об этом журналистам рассказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Он также объяснил, по какому принципу были выбраны сервисы. Важно, чтобы они имели массовую аудиторию и у них была значительная доля на рынке.

В список войдёт несколько сервисов из каждой категории. В Минкомсвязи признали, что не оценивали расходы операторов на реализацию проекта. Компенсировать их государство также не планирует.

Напомним, идею предоставления россиянам бесплатного доступа к социально значимым интернет-сервисам выдвинул Владимир Путин в январе.