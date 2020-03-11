Наука и технологии
Сегодня 20:02
В России уточнили список бесплатных для всех сайтов
Это идея Путина
В Минкомсвязи России уточнили список бесплатных для всех сайтов. Как оказалось, в перечень войдут «все социальные сервисы».
Среди них социальные сети, мессенджеры, сервисы доставки еды. Кроме того, речь идёт об образовательных и здравоохранительных сервисах. Об этом журналистам рассказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.
Он также объяснил, по какому принципу были выбраны сервисы. Важно, чтобы они имели массовую аудиторию и у них была значительная доля на рынке.
В список войдёт несколько сервисов из каждой категории. В Минкомсвязи признали, что не оценивали расходы операторов на реализацию проекта. Компенсировать их государство также не планирует.
Напомним, идею предоставления россиянам бесплатного доступа к социально значимым интернет-сервисам выдвинул Владимир Путин в январе.