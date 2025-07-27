В России утвердили план цифровизации многоквартирных домов

Цель концепции — объединить усилия властей, застройщиков, управляющих компаний и разработчиков технологий для внедрения цифровых решений в жилых домах. Особое внимание уделят информационной безопасности. Для этого создадут единые правила для устройств и систем, которые будут работать в цифровой среде домов.

Министерство цифрового развития вместе с Минстроем, Минпромторгом, Минэнерго и другими ведомствами разработают подробный план действий. Его должны представить правительству в течение шести месяцев.