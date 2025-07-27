В России утвердили план цифровизации многоквартирных домов

Опубликовано 27 июля 2025, 16:291 мин.
В России утвердили план цифровизации многоквартирных домовДо 2030 года
Правительство России утвердило Концепцию цифровизации многоквартирных домов, которая будет реализована до 2030 года. Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
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Цель концепции — объединить усилия властей, застройщиков, управляющих компаний и разработчиков технологий для внедрения цифровых решений в жилых домах. Особое внимание уделят информационной безопасности. Для этого создадут единые правила для устройств и систем, которые будут работать в цифровой среде домов.
Министерство цифрового развития вместе с Минстроем, Минпромторгом, Минэнерго и другими ведомствами разработают подробный план действий. Его должны представить правительству в течение шести месяцев.