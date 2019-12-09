В России увеличат количество кораблей со смертоносными ракетами

По словам Шойгу, в составе Военно-морского флота (ВМФ) России должно быть больше кораблей дальней морской зоны, несущих указанные ракеты.

Помимо этого министр на селекторном совещании заявил, что необходимо «расширить номенклатуру беспилотных летательных аппаратов, роботизированных комплексов и оружия, основанного на новых физических принципах».

Напомним, ракеты «Калибр» уже применялись на операциях в Сирии, потому их тактико-технические характеристики подтверждены. Кроме того, после использования в боевых действиях ракеты были модернизированы.

«Цирконы» президент России анонсировал в прошлом году. Скорость этих ракет должна достигать 9 чисел Маха, а дальность полёта — более тысячи километров.