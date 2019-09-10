В России увеличат штрафы для иностранных компаний с трёх тысяч рублей до шести миллионов

Законопроект в июне внесли депутаты от «Единой России». Согласно документу, в случае первого нарушения компании будут обязаны платить штрафы на сумму от 2 до 6 миллионов рублей, а за повторные нарушения — от 6 до 18 миллионов. Депутаты считают, что такие цифры сопоставимы с расходами, которые компаниям пришлось бы понести при локализации данных на территории России.

Напомним, ранее российский суд оштрафовал Twitter за отказ хранить данные пользователей в стране на три тысячи рублей. Такова же сумма штрафа для Facebook. Однако компания не выплатила даже такие деньги.