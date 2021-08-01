В России увеличили мощность и ёмкость литий-ионных аккумуляторов

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Сегодня в 16:42
В России увеличили мощность и ёмкость литий-ионных аккумуляторовИспользовали новый материал
Российские учёные улучшили катодные материалы для литий-ионных аккумуляторов. Это позволило увеличить их мощность и энергоёмкость.
Для аккумуляторов специалисты использовали материалы, являющиеся аналогами минерала группы оливина — трифилина (LiFePO4). Этот минерал сам по себе более пригоден в использовании, чем более распространённый кобальтит лития. Однако кристаллическая структура трифилина содержит множество дефектов. Российские учёные изучили их и создали благодаря этому образцы катодных материалов с улучшенными свойствами.
В итоге им удалось добиваться повышения удельной мощности минимум в 40 раз, а энергоёмкости — на 15%.
Литий-ионные аккумуляторы широко используются в современной бытовой электронной технике, в том числе в смартфонах, ноутбуках и др. Такие изделия применяют даже в электромобилях.