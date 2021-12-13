В России увеличилось число людей зараженных омикрон-штаммом COVID-19

По ее словам, граждане с подтвержденным омикрон-штаммом COVID-19 в данный момент находятся под наблюдением врачей.



Заместитель председателя правительства заявила, что риск завоза нового штамма в страну все еще увеличивается. Омикрон-штамм в настоящее время выявлен уже у 10 процентов вернувшихся из ЮАР, что говорит о его заразности и возможном распространении.



Ранее стало известно, что «омикрон» формировался в организме людей с иммунодефицитом и из-за того, что таких людей много – переносится он сейчас легко. При этом ВОЗ на данный момент ещё не сообщала ни об одном случае летального исхода из-за омикрон-штамма.