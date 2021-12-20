В России узаконят взаимоотношения роботов и людей

Законопроект направили в Минэкономразвития РФ и Минцифры РФ. В нём робот определяется как продукт достижений цифровых технологий, состоящий из двух или более составных частей, управляемый заложенной в него компьютерной программой и способный как к выполнению заранее запрограммированных человеком действий, так и к автономному решению задач. Всего предлагается выделить два вида роботов: гражданские и служебные. Они делятся на подкатегории.

Роботов также предлагают разделить на четыре класса опасности. На территории РФ будет предусмотрен запрет на оборот роботов, способных самостоятельно принимать решения. Также запрещён оборот роботов, которым «намеренно приданы свойства, обеспечивающие их применение с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств либо иного вооружения, иной военной техники, химического, биологического, токсинного, а также другого вида оружия массового поражения». Нельзя будет выпускать роботов для совершения преступлений.

Помимо этого, в законопроекте описаны два типа роботов в зависимости от характера и степени участия человека в их функционировании: управляемые и автономные.