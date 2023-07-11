В России в 2 раза увеличилось производство истребителей

21:54, 11 июля 2023
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В России в 2 раза увеличилось производство истребителейРоссия нарастила производство Су-34 и Су-35
Первый заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков сообщил, что Россия в 2 раза нарастила производство истребителей Су-34 и Су-35.
Истребитель-бомбардировщик Су-34, предназначенный для поражения целей противника в оперативной и тактической глубине, относится к истребителям поколения 4++. Самолёт может выполнять задачи без истребительного прикрытия. Су-35 — переходное звено между истребителями Су-27 и Су-35.
По некоторым позициям мы в два раза увеличили количество боевой авиации, которую выпускаем в адрес министерства обороны. Это Су-30, Су-34, Су-35 — они очень эффективны на линии соприкосновения и в значительной степени помогают выполнению нашей специальной военной операции.
Владимир Артяков
Первый заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех»