В России в 2 раза увеличилось производство истребителей

По некоторым позициям мы в два раза увеличили количество боевой авиации, которую выпускаем в адрес министерства обороны. Это Су-30, Су-34, Су-35 — они очень эффективны на линии соприкосновения и в значительной степени помогают выполнению нашей специальной военной операции.



