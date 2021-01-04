В России в 2022 году появится первый беспилотный трамвай

Разработкой займётся Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ). Его директор сообщил, что техническое задание на беспилотный трамвай уже готово. Осталось только закупить комплектующие. Готовый трамвай должен появиться в 2022 году. Но после этого ему ещё нужно будет пройти длительные испытания с доработкой и настройкой систем.

Сообщается, что сама по себе беспилотная система уже полностью проработана УКВЗ.

Напомним, в мае 2019 года гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сказал, что в УКВЗ рассматривается проект беспилотного городского трамвая.

Недавно стало известно, что Сбер начал испытывать беспилотные автомобили на дорогах Москвы.