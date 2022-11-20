В России в любой момент может произойти мощное извержение вулкана Шивелуч

В России в любой момент может произойти мощное извержение вулкана ШивелучНо вас это, скорее всего, не коснется
Давненько на Земле не извергались вулканы. Но это может скоро измениться. Так, камчатский вулкан Шивелуч, видимо, готовиться к мощнейшему извержению в любой момент, потому что выяснилось, что он проявляет чрезвычайную активность. Об этом РИА Новости рассказали в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
Купол вулкана сильно разогрет. В темное время суток наблюдается свечение купола практически по всей его поверхности. Со склонов скатываются раскаленные лавины с температурой 1000 градусов Цельсия, сходят пирокластические потоки. Такое состояние купола наблюдается, как правило, перед мощным пароксизмальным извержением
По первоначальным прогнозам, пеплопады пройдут в ближайших населенных пунктах, а потоки смогут “пройти” расстояние до 20 километров и перекрыть автотрассу Петропавловск–Камчатский — Усть-Камчатск. Из-за такой опасности, ученые не рекомендуют приближаться к вулкану на расстояние ближе 15 километров.