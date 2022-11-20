В России в любой момент может произойти мощное извержение вулкана Шивелуч

Но вас это, скорее всего, не коснется

Давненько на Земле не извергались вулканы. Но это может скоро измениться. Так, камчатский вулкан Шивелуч, видимо, готовиться к мощнейшему извержению в любой момент, потому что выяснилось, что он проявляет чрезвычайную активность. Об этом РИА Новости рассказали в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.