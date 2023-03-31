В России в школьную программу предложили добавить уроки беспилотной авиации

Если это станет возможным, такие уроки появятся в рамках школьного предмета «технология». Однако, по словам управляющего партнёра Key Consulting Group Анастасии Кучерены, существуют Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС), в силу которых беспилотная авиация может стать лишь внеурочным занятием.

Об этом рассказала и ведущий эксперт Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ Анна Вавилова. Она отметила, что школьная программа — довольно сложная структура, в том числе из-за бюджетных ограничений. Поэтому ввести дополнительные часы будет весьма затруднительно.