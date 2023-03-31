В России в школьную программу предложили добавить уроки беспилотной авиации

В России в школьную программу предложили добавить уроки беспилотной авиацииНо это, скорее всего, будут факультативы
Ассоциация «Аэронекст» направила Минтрансу предложение с вариантами «совершенствования законодательства и устранения административных барьеров в целях развития беспилотной авиации». С этой целью предлагается ввести в школьную программу предмет управления беспилотниками. Как отмечается, в ВУЗах беспилотной авиации обучаются уже 30 тысяч человек.
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Если это станет возможным, такие уроки появятся в рамках школьного предмета «технология». Однако, по словам управляющего партнёра Key Consulting Group Анастасии Кучерены, существуют Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС), в силу которых беспилотная авиация может стать лишь внеурочным занятием.
Об этом рассказала и ведущий эксперт Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ Анна Вавилова. Она отметила, что школьная программа — довольно сложная структура, в том числе из-за бюджетных ограничений. Поэтому ввести дополнительные часы будет весьма затруднительно.