В России вдвое подорожает мёд из-за массовой гибели пчёл

Об этом журналистам рассказала врио директора Федерального научного центра пчеловодства. Причиной же гибели насекомых признали использование на полях химикатов. По мнению эксперта, в этом году россияне не ощутят дефицита мёда. Но в следующем он станет очевиден, ведь за это время часть пчелиных семей погибнет в зимовку, а от последствий отравления химикатами умрёт ещё некоторая доля насекомых. Следующей весной в некоторых регионах цены на мёд могут подняться на 50%.

По информации эксперта, одна пчелиная семья в среднем приносит до 10 килограмм мёда, а в регионах России погибали часто по 2-2,5 тысячи семей. Другой специалист, гендиректор Башкирского научно-исследовательского центра пчеловодства и апитерапии заявил, что урожай мёда в этом году может, и правда, сократиться, но на рынок это не повлияет.