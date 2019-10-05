В России введут дорожные правила для электросамокатов и гироскутеров

Все эти устройства, а также сигвеи, скейты, роликовые коньки и традиционные самокаты объединят под термином «средства индивидуальной мобильности». Все их владельцы будут должны передвигаться по велосипедным дорожкам. Если их нет, то можно ездить по тротуарам, но со скоростью, не превышающей 20 километров в час. Если же и тротуаров нет, то ничего не остаётся как двигаться по проезжей части, держась при этом как можно правее.

Какое наказание ждёт нарушителей, пока неизвестно. Главная цель введения поправок — получить возможность привлекать владельцев таких средств к ответственности, ведь они могут вредить пешеходам.