В России вернули в обращение банкноты номиналом 5 и 10 рублей

О том, что в РФ могут возобновить печать 5- и 10-рублевых купюр образца 1997 года, стало известно в июле. «Сейчас мы параллельно в конце прошлого года завезли их в регионы, в ряде регионов они входят в обращение», — сказал Белов.

Кроме того, летом ЦБ планирует запустить в оборот модернизированные банкноты в 100 рублей, а также представить новые 1000 и 5000 рублей.