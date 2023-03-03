В России вернули в обращение банкноты номиналом 5 и 10 рублей

12:13, 03 марта 2023
1 мин.
В России вернули в обращение банкноты номиналом 5 и 10 рублейВ некоторых субъектах страны
Зампред Банка России Сергей Белов объявил, что новые банкноты номиналом 5 и 10 рублей уже входят в обращение в некоторых регионах России.
Фото: Unsplash
О том, что в РФ могут возобновить печать 5- и 10-рублевых купюр образца 1997 года, стало известно в июле. «Сейчас мы параллельно в конце прошлого года завезли их в регионы, в ряде регионов они входят в обращение», — сказал Белов.
Кроме того, летом ЦБ планирует запустить в оборот модернизированные банкноты в 100 рублей, а также представить новые 1000 и 5000 рублей.