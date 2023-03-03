Наука и технологии
12:13, 03 марта 2023
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В России вернули в обращение банкноты номиналом 5 и 10 рублей

В некоторых субъектах страны

Зампред Банка России Сергей Белов объявил, что новые банкноты номиналом 5 и 10 рублей уже входят в обращение в некоторых регионах России.

В России вернули в обращение банкноты номиналом 5 и 10 рублей

Фото: Unsplash

О том, что в РФ могут возобновить печать 5- и 10-рублевых купюр образца 1997 года, стало известно в июле. «Сейчас мы параллельно в конце прошлого года завезли их в регионы, в ряде регионов они входят в обращение», — сказал Белов.

Кроме того, летом ЦБ планирует запустить в оборот модернизированные банкноты в 100 рублей, а также представить новые 1000 и 5000 рублей.

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