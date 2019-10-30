Наука и технологии
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В России вертолётный двигатель впервые напечатали на 3D-принтере
Методом послойного лазерного сплавления
Исследователи из российских университетов напечатали на 3D-принтере внутренний корпус двигателя российского вертолёта ВК-2500. Благодаря новым технологиям срок изготовления детали уменьшился на 14 дней.
При создании внутреннего корпуса двигателя использовалась аддитивная технология послойного лазерного сплавления. В качестве сырья взяли порошок титанового сплава. Один из авторов проекта утверждает, что это первая деталь такой сложности и такого габарита, полученная в России с помощью 3D-печати.
Сроки изготовления сократили за счёт снижения объёма последующей механической обработки корпуса двигателя (шлифовки, обтачки, протравки и тд). Это уменьшает и производственную себестоимость.
Исследователям также удалось оптимизировать процесс изготовления детали. Дело в том, что послойном лазерном сплавлении необходимы конструкционные поддержки, которые после окончания работы удаляют. Российские инженеры снизили их массу более чем в 3 раза.