В России вертолётный двигатель впервые напечатали на 3D-принтере

При создании внутреннего корпуса двигателя использовалась аддитивная технология послойного лазерного сплавления. В качестве сырья взяли порошок титанового сплава. Один из авторов проекта утверждает, что это первая деталь такой сложности и такого габарита, полученная в России с помощью 3D-печати.

Сроки изготовления сократили за счёт снижения объёма последующей механической обработки корпуса двигателя (шлифовки, обтачки, протравки и тд). Это уменьшает и производственную себестоимость.

Исследователям также удалось оптимизировать процесс изготовления детали. Дело в том, что послойном лазерном сплавлении необходимы конструкционные поддержки, которые после окончания работы удаляют. Российские инженеры снизили их массу более чем в 3 раза.